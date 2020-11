Bluvacanze: oltre 3 milioni di euro per gli aiuti alle agenzie del network

12:08

Ammonta a oltre tre milioni di euro il valore del piano di intervento e sostegno alle agenzie di viaggi, attivato da marzo e perfezionato nelle ultime settimane, da parte di Bluvacanze.

Il tema è stato al centro dell’incontro plenario per le agenzie del network che si è tenuto sabato scorso, 31 ottobre, al posto della prevista convention che si sarebbe dovuta tenere a bordo di Msc Grandiosa.



Il ceo Domenico Pellegrino (nella foto) ha evidenziato la forza “di uno straordinario gruppo globale, con grande diversificazione e specializzazione con l’abitudine a procedere con investimenti e pianificazioni di lungo periodo, con una visione strategica chiara e innovativa del turismo, è la colonna cui si è ancorata l’intera struttura del gruppo Bluvacanze ed è anche l’osservatorio privilegiato dal quale sta organizzando il suo futuro oltre la tempesta perfetta”.



Tra le azioni concrete messi in campo Pellegrino ha ricordato “ad esempio l’aver assorbito al 100% i costi di locazione di tutte le agenzie per 10 mesi, da marzo a dicembre 2020”.