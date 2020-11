08:39

Dal fondo di emergenza per dare ossigeno alle adv alla riduzione dei costi di gestione, fino al cosiddetto piano Gold per riassorbire l'investimento nel giro dei prossimi sei anni, mantenendo al contempo il sostegno alla rete agenziale: così il Gruppo Bluvacanze reagisce alla crisi sanitaria.

Con una mano sul portafoglio e l'altra tesa verso "una visione strategica chiara e innovativa nel turismo", ribadisce il ceo Domenico Pellegrino, il Gruppo ha messo a budget un piano di intervento del valore di tre milioni di euro per il fronte della distribuzione.



Il fondo di emergenza

La prima azione intrapresa, ricorda il cfo, Marco Sighinolfi, "è stata creare un fondo di emergenza con il quale abbiamo assorbito i costi degli affitti di ogni punto vendita da marzo in poi e le spese di gestione, garantendo le commissioni del mese di marzo su pratiche che poi sono state annullate".



Il programma prevede un sostegno concreto fino a dicembre e "l'attivazione di circoli virtuosi che assorbiranno l'intero investimento in sei anni". È il cosiddetto piano Gold che, aggiunge Claudio Busca, direzione generale leisure del Gruppo, "grazie ad azioni di carattere commerciale e amministrative, è in grado di istituzionalizzare il sostegno finanziario e addirittura ridurre i costi di gestione per gli anni a venire".



Negli ultimi due anni, Bluvacanze è riuscita a "ridurre in modo progressivo i costi di gestione e quelli relativi a Fondo di garanzia, Rc, contabilità, affiliazione, canoni per gestionali contabili e operativi, per un valore complessivo totale di oltre 1,3 milioni di euro". A questi si affiancano "un finanziamento ulteriore di oltre 1,5 milioni di euro distribuito a tutte le adv e il piano Gold, valido anche per le adv affiliate Blunet". O. D.