di Amina D'Addario

08:01

Potrebbe arrivare a coprire il 90% delle richieste già pervenute al Mibact il fondo per le agenzie e i tour operator previsto nel Decreto Ristori. La rassicurazione arriva dal presidente di Assoviaggi Gianni Rebecchi: "Grazie alla coesione delle associazioni è stato raggiunto un risultato importante: il fondo per le agenzie e i tour operator di 245 milioni di euro è stato rifinanziato con ulteriori 380 milioni".

Un tesoretto da 625 milioni complessivi che "al di là delle drammatiche difficoltà che il settore sta affrontando, potrebbe esaudire circa il 90% delle richieste giunte fino al 9 ottobre al Mibact". Altro aspetto giudicato "cruciale" da Rebecchi, il fatto che i primi contributi potrebbero arrivare prima della fine dell'anno.



“La misura del rifinanziamento - spiega - è entrata immediatamente nell'ultimo Decreto e non nella Legge di bilancio che, invece, avrebbe comportato un percorso molto più lungo".



Una conquista importante che, però, non deve far dimenticare i prossimi obiettivi. “Abbiamo bisogno di ulteriori sostegni per mettere in sicurezza le imprese e ridisegnare la ripartenza. Pensiamo ad esempio al proseguimento degli ammortizzatori, ma anche alla rimodulazione del bonus vacanze e al credito d'imposta sulle locazioniª aggiunge Rebecchi.