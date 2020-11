di Oriana Davini

Italiani stregati dal turismo virtuale, ultima frontiera dell'industria dei viaggi che sta toccando il culmine con l'emergenza sanitaria in corso.

Se prendere un aereo e andare dall'altra parte del mondo per il momento non è possibile, aumentano le iniziative di destinazioni, operatori e musei che ricorrono alla realtà virtuale per mantenere desta l'attenzione. E che in futuro potrebbero affiancare una programmazione più tradizionale per agganciare i visitatori.



La conferma arriva da uno studio sul turismo 4.0 condotto da Capterra, comparatore di software che aiuta pmi e organizzazioni a trovare quello più adatto alle loro esigenze.



Ripensare il turismo

Tra fine settembre e inizio ottobre Capterra ha intervistato oltre mille consumatori italiani per capire l'utilizzo delle tecnologie di prenotazione online e di realtà virtuale. Ne emerge un quadro innovativo, che potrebbe tracciare nuovi trend turistici anche una volta terminata la pandemia.



Quasi il 60 per cento degli intervistati, infatti, ha scelto attività turistiche virtuali la scorsa estate e un ulteriore 20%, pur non avendolo scelto, ne è comunque rimasto incuriosito. Messi insieme i dati, si tratta del 77% di connazionali che hanno approcciato le attività virtuali legate al mondo del turismo come tour, escursioni, mostre, eventi culturali online.



Il futuro

Altro dato significativo, soprattutto in un'ottica di lungo periodo, è che il 42% degli intervistati avrebbe voluto avere la possibilità di partecipare a un'attività virtuale. Al di là dell'attuale contingenza, quindi, ci sono esperienze virtuali a cui gli italiani vorrebbero continuare ad avere accesso anche in futuro e che potrebbero aggiungersi all'offerta più tradizionale di destinazioni e realtà imprenditoriali.



Quali sono? Visitare musei e mostre in primis ma anche prendere parte a eventi culturali, escursioni e tour e naturalmente visite guidate virtuali.