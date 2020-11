08:03

L’Ente bilaterale della Lombardia, espresso da Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza e dalle Organizzazioni sindacali di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs mette in campo 5 milioni di euro per l’emergenza Covid destinati a lavoratori in cassa integrazione e imprese.

Nella parte dei fondi indirizzata ai lavoratori, i destinatari dei contributi saranno gli occupati di turismo, commercio e servizi in cassa integrazione fra il 23 febbraio e il 31 agosto 2020. Le imprese, con gli interventi degli Enti bilaterali, potranno invece recuperare parte delle spese sostenute per i dispositivi di sicurezza anti-Covid adottati nei luoghi di lavoro.



Due milioni di euro arrivano dagli Enti bilaterali del turismo (pubblici esercizi, alberghi e agenzie di viaggi) e tre milioni di euro dagli Enti del commercio e dei servizi. Usufruiranno delle risorse stanziate i lavoratori e le imprese che aderiscono agli Enti bilaterali. Per accedere ai fondi si dovrà presentare la domanda all’Ente bilaterale di riferimento.



“Dagli strumenti contrattuali di sindacati e Confcommercio dei nostri territori un aiuto concreto in più per comparti che anche nei prossimi mesi continueranno ad essere in grande difficoltà. In primis la filiera del turismo” rileva Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza.



A questo stanziamento di 5 milioni di euro si sommano gli interventi che il sistema della bilateralità ha previsto nel 2020 a favore dei lavoratori dei settori rappresentati.