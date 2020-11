L’agenzia di viaggi diventa temporary shop natalizio: l’idea di Happyland viaggi

11:34

Una soluzione ‘temporanea’, come dice il nome stesso. Ma che potrebbe aiutare in questo periodo difficile per il turismo. L’agenzia Happyland Viaggi di Mentana, in provincia di Roma, prova a reinventarsi come temporary shop. Una vera e propria ‘bottega di Natale’ creata con l’obiettivo di “restare vivi anche in un momento attuale” come afferma la stessa agenzia in un comunicato.

“Tra un po’ la mia agenzia festeggia il suo 20esimo anno di età - spiega il direttore tecnico Antonella Ruperto -, e anziché piangermi addosso vorrei poter brindare per una calda rinascita. In attesa di ricominciare a vendere viaggi. Anche se, per quelli, non togliamo di certo l’alternativa. Se qualcuno dovesse entrare e chiedere una vacanza ci sarà la scrivania dedicata”.



Addobbi, peluche, tisane: questo e molto altro si potrà trovare all’interno di Xmas&Travel, il nome adottato dal temporary shop.



“È un periodo delicato - aggiunge Ruperto -. Con la mia iniziativa spero di contribuire a dare un’iniezione di fiducia e speranza al settore del turismo, convinta della sua forza e della sua caparbietà nel rialzarsi e scrivere nuove importanti pagine del futuro”.