08:54



L’ultimo Dpcm ha aggravato ulteriormente, se possibile, la situazione del turismo. Ora il comparto attende interventi in grado di risollevare le finanze di uno dei settori più colpiti dall’inizio della pandemia.



Gli effetti del decreto e gli aiuti al turismo sono al centro del podcast del direttore responsabile di TTG Italia Remo Vangelista, in un momento particolarmente delicato per tutta la filiera del turismo organizzato.