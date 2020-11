Sul prossimo numero di TTG Magazine il viaggio nei meandri del decreto Ristori

15:57

Appurato che per i viaggi è ormai stop, per il turismo l’ultima speranza resta il decreto Ristori, ovvero il pacchetto interventi per il sostegno dei settori in difficoltà a causa delle misure di contrasto al Coronavirus.

Pubblicità

Sul prossimo numero di TTG Magazine, in distribuzione da lunedì e disponibile anche online con la digital edition, un ampio servizio ripercorre tutte le forme di aiuto e la modalità per accedere ai finanziamenti previsti dal decreto. Un utile vademecum per tenere sotto controllo adempimenti e scadenze delle prossime settimane.