08:35

Risorse in arrivo per il settore turistico? Sembrerebbe proprio di sì, almeno a giudicare dai dettagli contenuti nel Decreto Ristori dello scorso 28 ottobre. Il 20 novembre scadrà infatti il termine dell’istruttoria delle oltre 7mila richieste di indennizzo presentate per un valore totale di circa 710 milioni di euro e da quella data il Mibact dovrebbe procedere all’erogazione dei contributi.

Pubblicità

Troppo tardi e troppo poco. Se anche questa tabella di marcia venisse rispettata, si legge anche sul Sole 24Ore, si tratta di un provvedimento che lascia l’amaro in bocca a chi lavora nel turismo e nella cultura, settori accomunati nel decreto. In pratica, infatti, si è provveduto ad aumentare i fondi già creati dalle precedenti norme e, nel caso specifico del turismo, è stato incrementato di 400 milioni di euro il fondo a sostegno di agenzie di viaggi e tour operator. Un fondo che, dopo essere stato originariamente istituito per 25 milioni, si era visto aggiungere ulteriori… (continua sulla digital edition)