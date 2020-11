14:52

“Aggiorno volentieri il senatore Salvini”. Sceglie un tono garbato e vagamente ironico Dario Franceschini, ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, per rispondere alla polemica innescata dalla Lega sui mancati fondi per agenzie di viaggi e tour operator.

“A Salvini - prosegue il ministro - non devono aver riferito che il fondo per il ristoro delle agenzie di viaggi e i tour operator, creato con una dotazione iniziale di 25 milioni di euro dal decreto Rilancio, portato poi a 265 milioni di euro con il decreto Agosto, è stato infine ulteriormente finanziato con altri 400 milioni di euro dal decreto Ristori 1”.



Azioni che, sommate tra di loro, rendono così disponibile la cifra di 665 milioni di euro, “comprensiva - aggiunge Franceschini - dei 40 milioni di euro destinati al ristoro delle guide turistiche”.



Trattativa a livello comunitario

Uno stanziamento talmente significativo, quello di 625 milioni di euro a fondo perduto solo per t.o. e adv che, continua il ministro, “è stata necessaria anche una trattativa a livello comunitario appena conclusa. Queste risorse si sommano a tutte le altre forme di sostegno generali per le imprese, che hanno riguardato ovviamente anche agenzie di viaggio e tour operator, incluse le misure ad hoc introdotte dal Decreto Ristori 2, come il credito d’imposta per locazione”.