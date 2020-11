08:05

Mancano tuttora gli aiuti diretti per gli attori del turismo, come agenzie e tour operator, nati nel 2020. Una falla ancora da colmare, nonostante gli ultimi interventi decisi da Mibact e Governo sul fronte del sostegno alle categorie colpite dalla crisi Covid e dalle chiusure. È quanto emerso con chiarezza durante una diretta organizzata da Fto sui temi fiscali.

In effetti anche il recente provvedimento del Mibact, che finalmente sblocca i pagamenti legati al decreto Rilancio, mantiene come requisito la presenza di ricavi nel 2019. Quindi le attività appena aperte non godranno né dei contributi a fondo perduto, calcolati sulla differenza di fatturato con il 2019, né della cifra minima forfettaria, che comunque assicura 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 per le società.



Secondo la stima di Fto, tra nuove aperture e operatori turistici con codici Ateco particolari, attualmente esclusi dai decreti, circa 150 soggetti restano a oggi sprovvisti di aiuti.

