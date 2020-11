di Oriana Davini

08:03

TripAdvisor è pronta a lanciare il suo primo programma di abbonamento dedicato ai consumatori, che offrirà sconti e vantaggi su hotel e attrazioni.

Il piano, presentato dal ceo Steve Kaufer durante la presentazione degli utili del terzo trimestre, permetterebbe a TripAdvisor di differenziarsi ulteriormente dai propri competitor, portando la sfida tra i grandi portali online a un livello più alto.



Prezzi speciali ed esperienze

Secondo quanto riportato da Skift, l'abbonamento permetterà agli iscritti di godere di particolari riduzioni sulla prenotazione di hotel, attrazioni e le 400mila esperienze presenti su TripAdvisor e garantirà anche una serie di plus ed esperienze speciali durante il viaggio come upgrade sulle camere.



"Nei prossimi mesi - ha scritto il ceo agli azionisti - intendiamo lanciare una nuova offerta basata su abbonamento e diretta al consumatore, che ci permetta di servire i viaggiatori in un modo completamente nuovo". Vista la situazione generale condizionata dal Covid-19, "il lancio iniziale sarà limitato in termini di prodotto e ambito geografico".



In aggiunta, la piattaforma lancerà anche programmi di abbonamento per la gestione della reputazione e business intelligence.