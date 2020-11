Gattinoni: 100 new entry e nuove formule di partnership

10:41

La pandemia non frena lo sviluppo di Gattinoni, che quest’anno ha raggiunto l’obiettivo di 100 nuove affiliazioni, in linea con quanto prospettato prima della crisi da Covid-19.

"La bontà del nostro operato – conferma Antonella Ferrari, direttore reti network - continua ad essere riconosciuta dal mercato anche in questo anno così difficile. Ne sono prova le 100 nuove affiliazioni, ma anche l’alto interesse e consenso che stiamo ricevendo per la nuova formula di partnership Gattinoni Point, che ha portato a molteplici richieste”.



Stop ai costi fissi

La nuova modalità di partnership, presentata lo scorso luglio, è frutto dell’ascolto delle richieste delle agenzie e ha il vantaggio di poter essere calibrata in base alle differenti peculiarità delle agenzie, alleggerendole da ingenti costi fissi e consistenti responsabilità. Gattinoni infatti si fa carico dei costi e della gestione amministrativa, sgravando le agenzie anche degli aggiornamenti continuativi richiesti, legati a scadenze, tasse e modalità.



Una collaborazione personalizzata

Il network ha inoltre predisposto, per la prima volta, la possibilità di stipulare anche un contratto commerciale triennale vantaggioso per le adv. “L’obiettivo - commenta il direttore generale di Gattinoni Sergio Testi (nella foto) - è di fornire agli agenti di viaggi tutto il necessario per prepararli alla ripartenza. Ogni agenzia è per noi un unicum con caratteristiche e necessità differenti che vanno valutate caso per caso. Anche il contratto commerciale deve quindi essere declinato su misura per ogni agenzia, al fine di contemplare esigenze e bisogni e valorizzarne le potenzialità. Gattinoni parte da una struttura contrattuale completa e definita, ma ha la capacità e volontà di personalizzare l’accordo finale”.