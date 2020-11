Exacta Travel Academy, al via la formazione continua per adv

16:33

Al via Exacta Travel Academy, il corso di formazione per agenzie di viaggi nato dall’esperienza di Exacta Partner Solution.

Il Gruppo, attivo nella consulenza fiscale alle imprese turistiche, distribuisce fra l’altro in Italia anche SferaNET - il software per la gestione contabile in cloud.

Pubblicità

Oggi con Exacta Travel Academy si mette in campo un percorso di formazione continua per agenti di viaggi. La formazione erogata a distanza si articolerà su quattro tematiche principali: contabilità e fiscalità, pianificazione e controllo aziendale, tecnologia e informatica, social media marketing per le Pmi del turismo.

La formazione partirà nei primi mesi del 2021 e potrà avvenire a condizioni agevolate, anche utilizzando i piani nazionali e regionali per la formazione gratuita al personale dipendente.



“Dopo l’iniziale smarrimento che ha colpito indistintamente l’intera filiera del turismo – ha spiegato Daniele D’Amato, amministratore unico di Exacta – stiamo imparando giorno dopo giorno a convivere con la pandemia. Questo fattore di incertezza ci impone di ripensare completamente le nostre attività per predisporci al meglio alla ripresa dei normali flussi turistici. Per fare questo occorre ripartire dalle proprie competenze approfittando della pausa forzata imposta dalla crisi mondiale”.

La promozione dell’iniziativa è già in corso presso le 650 agenzie che utilizzano i servizi del Gruppo e nei prossimi mesi sarà supportata anche attraverso una campagna di comunicazione.