Welcome Travel presenta il Communication Market riservato alle agenzie

14:29

Welcome Travel lancia il Communication Market, un nuovo Repository che raccoglie tutti i materiali a disposizione della rete per alimentare i propri canali di comunicazione.



La nuova area è stata messa a punto su richiesta delle agenzie, richiesta emersa durante gli appuntamenti We Focus di settembre e ottobre. Nel Repository verranno archiviati quotidianamente sia il pacchetto di materiali che Welcome produce per specifiche campagne, sia le card Facebook e Instagram che popolano il palinsesto dei due canali social del network. Un’ampia raccolta di materiali a portata di click e già pronti all’uso, disponibili sia nella versione brandizzata Welcome Travel sia in quella con lo spazio per l’inserimento del logo e della personalizzazione dell’agenzia.

L’aggiornamento della documentazione sarà costante, proprio per offrire sempre nuove idee di marketing facilmente accessibili e utilizzabili. Il tutto per sfruttare al meglio le potenzialità del digitale e mantenere viva la relazione con i clienti abituali e acquisirne di nuovi.