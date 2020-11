di Amina D'Addario

"Oggi che abbiamo tempo in abbondanza possiamo ripensare il turismo e preparare un nuovo scenario". Pier Carlo Testa, presidente di Fiavet Toscana, è convinto che una città come Firenze non possa attendere passivamente la ripartenza del turismo.

"Purtroppo in questi anni il mercato è cresciuto molto più velocemente delle regole, con una politica spaventosamente in ritardo in tema di controlli. È ora di agire ed essere coraggiosi" ha detto Testa intervenendo a un dibattito online organizzato dal British Institute of Florence.



Per combattere la desertificazione del centro storico, secondo il presidente Fiavet, è quindi cruciale "porre dei limiti ad Airbnb" e "scoraggiare la concentrazione di tanti appartamenti nelle mani di poche realtà".



Poi la tassa di soggiorno che, a giudizio di Testa, "non può essere utilizzata per ripianare i debiti dell'azienda di trasporto locale", ma, ha aggiunto, "deve tornare a essere una tassa di scopo".