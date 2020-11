Lab Travel condivide i contributi a fondo perduto con i suoi Personal Voyager

11:41

Lab Travel, proprietaria del marchio Euphemia, ha deciso di condividere i contributi a fondo perduto erogati dal Governo con la squadra di Personal Voyager che conta 120 agenti di viaggi professionisti in tutta Italia.

“La nostra - dichiarano Giulia Barroero e Michele Zucchi (nella foto), amministratori di Lab Travel Srl - è un’azienda fatta di persone: per questa ragione il contributo assegnato, che ci auguriamo di ricevere al più presto, sarà destinato al 50% per ridurre la perdita di fatturato e al 50% in favore dei Personal Voyager. Intendiamo supportare le figure commerciali che non sono state considerate nei vari decreti e in questo momento si trovano in grande difficoltà".



Il Gruppo ha messo in atto una serie di azioni volte a ridurre i costi fissi e di gestione: dalla revisione dei canoni di affitto delle filiali alla rinegoziazione delle condizioni bancarie, fino alla riduzione dei compensi per gli amministratori. Queste misure si uniscono ai risultati di oltre 12 anni di attività, cheha permesso di avere le riserve necessarie per affrontare la crisi in sicurezza.



Ezio Barroero, presidente Lab Travel Group, commenta: “In un momento così difficile, pensiamo sia equo e corretto condividere i contributi a fondo perduto erogati dallo Stato con le persone che, insieme a noi, hanno raggiunto risultati brillanti in questi anni. Nonostante la crisi, negli ultimi mesi i nostri Personal Voyager hanno portato avanti un grande lavoro di squadra. La loro tenacia, unita all’impegno di tutto il team in sede, ci permetterà di ripartire presto, più forti di prima”.