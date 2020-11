08:35

Per gli operatori del turismo ci sono a disposizione nuove risorse per fronteggiare il momento di crisi, al di là dei contributi disposti con i decreti Rilancio e Ristori.

In primo luogo, buone notizie per le guide turistiche. Si è aperto alle 12 di ieri (19 novembre) il bando della Direzione Turismo-Mibact che ha una dotazione di 20 milioni di euro e concede fondi alle guide, con un tetto massimo di 5mila euro. C'è tempo fino al 3 dicembre e i dettagli si trovano a questo link.



Le misure per le agenzie

Per gli altri soggetti, in modo particolare le agenzie di viaggio, alcune Regioni stanno pubblicando appositi bandi attingendo dai fondi europei. In Puglia c'è tempo fino alle 12 del 20 novembre per inviare le richieste legate all'iniziativa Custodiamo Turismo, che finanzia le Pmi del territorio (tra cui agenzie, strutture ricettive, t.o., camping) con contributi in base alla perdita di fatturato del periodo febbraio-agosto. Qui i dettagli.



Il Veneto ha appena annunciato un bando, da pubblicare a giorni, che mette a disposizione nel complesso 3,2 milioni di euro, riservati solo alle agenzie.



In campo anche la Lombardia, che istituisce un fondo da 54,5 milioni di euro per le micro imprese colpite dal Covid, tra cui il turismo. La prima finestra si apre dal 23 al 27 novembre e prevede un massimo di 2mila euro per agenzie e tour operator e di 1.000 euro per guide e accompagnatori. Il bando sarà pubblicato sulla pagina dedicata.