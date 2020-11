Voucher, l’ora della verità

08:35

Per i voucher si avvicina l'ora di arrivare all’incasso. E, quando giungerà la scadenza dei ‘crediti’, ci sarà il momento della verità. Perché, di fatto, è questo ciò di cui si sta parlando: il sistema dei voucher, progettato per salvare la liquidità nel momento più difficile, all’atto pratico ha generato una serie di crediti nei confronti dei clienti, che andranno riscossi.



Alla scadenza dei voucher, infatti, gli stessi dovranno essere o utilizzati per un nuovo viaggio oppure convertiti in denaro. E questo avverrà a diciotto mesi dal momento della consegna. Il sistema, nel momento in cui era stato lanciato, aveva sicuramente un sapore diverso: l’orizzonte di parecchi mesi appariva ragionevole e in molti avrebbero scommesso sulla possibilità di partire per un viaggio 18 mesi dopo il rilancio del voucher.

Poi, con il passare del tempo, la prospettiva è apparsa meno realistica… (continua nella digital edition)