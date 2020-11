Gattinoni: Google Maps, Booking.com e i siti Unesco sul motore di ricerca On The Road

10:46

Gattinoni amplia le funzionalità del motore di ricerca On The Road. Il network ha annunciato l’introduzione di ulteriori servizi per il tool rivolto a tutte le agenzie partner del gruppo e disponibile tramite Passepartout e MySquare.

Tra le nuove funzionalità, la possibilità di trasferire gli itinerari direttamente su Google Maps. Inoltre l’offerta viene ampliata con l’inserimento delle proposte propagabili di Booking.com. Inoltre sono stati inseriti diversi punti di interesse e sono in corso di pubblicazione idee di viaggio in Italia nei siti patrimonio Unesco.



Per quanto riguarda le prenotazioni, “per la prima volta, le vendite online per la primavera/estate 2020 hanno visto primeggiare il prodotto Italia - Mario Vercesi (nella foto), responsabile DPack -, con uno share elevatissimo, oltre l’80% delle vendite; questo trend, indotto sicuramente dall’emergenza sanitaria, ha portato On the road a imporsi quale 3° motore di ricerca più utilizzato dalle agenzie di viaggi post lockdown. Un segnale sicuramente gratificante che ci ha spinti a ottimizzare e migliorare sempre di più il sistema”.