Turismo e innovazione: le prospettive post-Covid

di Paola Trotta

21:00

Turismo e innovazione per viaggiatori sempre più digitali. Le nuove normalità conseguenti al Covid-19 hanno accelerato e acuito due aspetti: da una parte il turista, sempre connesso e georeferenziato, supera l'esigenza del contatto umano preferendo interazioni touchless, dall'altra gli operatori del settore sfruttano le opportunità della trasformazione digitale per gestire le interazioni con i clienti, sia fisiche che digitali e per sviluppare un'offerta turistica competitiva e adeguata alle attese della customer journey in continua trasformazione.

Pubblicità

Edoardo Colombo, esperto di trasformazione digitale per il turismo, racchiude un approfondito panorama delle tecnologie applicate nel libro 'Turismo Mega Trend' (Hoepli).



Le chiave del turismo prossimo venturo sono: AI (Intelligenza Artificiale) applicata ai sistemi di ricerca vocale e traduzioni, chatbot per gestire la relazione con il turista, blockchain per favorire iniziative di reintermediazione e loyalty, identità digitale, pagamenti, IoT (Internet of Things), robotica, cybersecurity e gli impatti del 5G sulla fruizione dell'offerta turistica.