08:03

Niente cashback per chi compra online. Il Governo conferma la linea già annunciata tempo fa per gli incentivi alle forme di pagamento elettroniche. Il ‘bonus di Natale’, ovvero la restituzione di una parte delle somme spese tramite moneta non fisica, sarà valido solo per le transazioni in negozi fisici.

Stando alle ipotesi attuali, il riaccredito dovrebbe essere pari al 10% di quanto speso, fino a un massimo di 1.500 euro (ovvero con un rimborso massimo di 150 euro). Saranno valide le spese effettuate non solo con le carte ma anche con le app come Apple Pay, Samsung Pay e Satispay.



I dettagli tecnici

Per usufruire del cashback sarà necessario iscriversi sulla app IO della pubblica amministrazione o su sistemi di operatori convenzionati come PagoPa. Sarà necessario fornire l’Iban perché i rimborsi arriveranno direttamente sul conto corrente, come spiega corriere.it.



Per il momento non è stata ancora fissata una data di partenza per la misura. Ma secondo le previsioni dovrebbe decollare nei primi giorni di dicembre.