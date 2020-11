Agenzie oltre i viaggi: le adv Globalia venderanno anche contratti luce e gas

11:46

Contratti telefonici per linee fisse e mobile, forniture luce e gas e non solo: le agenzie Globalia cercano una nuova strada per il business, in un periodo particolarmente difficile per il turismo.

Pubblicità

Halcón Viajes e Viajes Ecuador hanno siglato un accordo con Aldro Energía per la vendita delle loro forniture al cliente finale.



Come sottolinea l’azienda, il punto di forza della rete agenziale anche per questo tipo di attività è la presenza capillare sul territorio. L’accordo unisce dunque le necessità da parte dei fornitori di avere un contatto con il cliente finale e il bisogno delle agenzie di viaggi di reperire nuove strade per incassare, considerate le limitazioni ai viaggi.