Snellire l'inserimento delle pratiche in adv: arriva il gestionale Utiliqo

09:39

Arriva da un'azienda nata in seno al tour operating ed è pensato per le adv: è stato presentato al trade con un webinar organizzato da TTG Italia Utiliqo, il nuovo gestionale creato da Wavecode.

"Non siamo una software house approdata al turismo da altri settori - sottolinea l'a.d. Marco Filippetti -: partiamo dalla verticalità del turismo e Utiliqo è stato sviluppato da persone che da anni lavorano in ambito turistico".



L'obiettivo è snellire il lavoro quotidiano di chi deve inserire pratiche di viaggio, attraverso una serie di funzionalità smart intuitive e semplici da utilizzare, anche grazie al fatto di essere web based e quindi accessibile con una semplice connessione internet sempre e ovunque.



Inoltre, aggiunge il manager, "avendolo sviluppato da zero, abbiamo potuto lavorare sulla sua usabilità, un fattore fondamentale per chi arriva dai vecchi gestionali dove il passaggio di informazioni per insegnare a qualcuno di nuovo a usarlo portava via molto tempo".



Utiliqo è suddiviso in diversi moduli: Booking, Biglietteria, Amministrazione, Anagrafica e Caricamento, che permette alle adv di caricare servizi singoli o pacchetti di propria programmazione. Nei prossimi mesi è prevista un'estensione per la fatturazione, per ora riservata a terze parti. O. D.