Niente viaggi e crociere e divieto di uscire dal Comune: le ipotesi per il Dpcm di Natale

11:12

Linea dura per Natale. Sembra questo l’orientamento del Governo per il nuovo Dpcm che dovrebbe arrivare nelle prossime ore e che stabilirà le regole fino al termine delle festività invernali.

Secondo le ultime indiscrezioni, arriverà una stretta sugli spostamenti in generale, con il divieto di uscire dal proprio Comune a Natale e Capodanno. Una precisazione importante, dal momento che secondo le previsioni la maggior parte delle Regioni potrebbe virare al giallo nelle prossime settimane. Secondo l’ultimo Dpcm attualmente in vigore, infatti, nelle regioni di questo colore sarebbero possibili gli spostamenti tra comuni e anche tra regioni gialle. Tuttavia il nuovo provvedimento dovrebbe comportare una stretta.



Non solo: stando sempre alle ultime ipotesi riportate da ilsole24ore.com, nelle vacanze natalizie sarebbe imposto anche uno stop allo sci e alle crociere. Sarebbero bloccati inoltre i ricongiungimenti con i parenti e gli spostamenti verso le seconde case fuori Regione.