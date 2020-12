Bonaccorsi, Mibact: “Sostegni alle agenzie anche nel 2021”

12:24

I sostegni finanziari alle imprese del turismo andranno prorogati anche nel 2021. È il messaggio che il sottosegretario al Mibact Lorenza Bonaccorsi ha lanciato intervenendo all'evento online organizzato da Assoviaggi.

"Il tema dei ristori - ha detto - non può fermarsi alle erogazioni che faremo per il 2020. Purtroppo, almeno per i primi mesi del '21, dovremo continuare i nostri ragionamenti, magari cambiare quello che c'è da cambiare, in modo da soddisfare il panorama molto sfaccettato delle agenzie e delle aziende che fanno incoming".



Bonaccorsi è poi intervenuta su ritardi degli aiuti a fondo perduto disposti con il fondo del Mibact: "Il fatto di aver costruito uno strumento diverso da altri meccanismi utilizzati ha rallentato le erogazioni. Abbiamo dovuto tenere conto della normativa europea sugli aiuti di Stato, di tutti i criteri contenuti nel bando e delle problematiche che tante imprese hanno evidenziato. Oggi, però, siamo arrivati finalmente all'alba delle erogazioni che - ha aggiunto - avverranno nei prossimi giorni". A. D. A.