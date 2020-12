Abta: “I viaggiatori ora sono più propensi a ricorrere ai professionisti del travel”

12:21

C’è il 20% in più d probabilità che un viaggiatore ricorra a un professionista per prenotare un viaggio. A certificarlo è l’Abta, l’associazione inglese degli agenti di viaggi, che ha realizzato un sondaggio per tastare il polso del mercato.

La consulenza e la sicurezza sono stati i motivi principali espressi dagli intervistati. A incidere, come riporta travelmole.com, sarebbe anche la capacità che ha dimostrato il turismo organizzato di risolvere le problematiche.



Sempre secondo il sondaggio, cresce il numero delle persone che vuole prenotare un viaggio il prossimo anno.