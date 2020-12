RateHawk lancia la app per agenzie per prenotare gli alberghi

10:30

Arriva la prima app per il mercato italiano dedicata esclusivamente alle agenzie di viaggi per prenotare gli hotel di tutto il mondo. La lancia RateHawk ed è disponibile sia per iOS che per Android.

Pubblicità

La app di RateHawk consente di selezionare e prenotare hotel per i loro clienti, vedere informazioni relative alle prenotazioni, aggiungere commenti alle prenotazioni, personalizzare gli account e trovare i contatti dell’account manager e del servizio di assistenza. Il tutto dallo smartphone.



“I professionisti nel settore dei viaggi devono essere tecnologicamente aggiornati per offrire ai clienti il miglior servizio possibile – dice Felix Shpilman, a.d. di Emerging Travel Group, che gestisce RateHawk. La nuova app semplificherà il lavoro degli agenti di viaggi rendendolo più efficace, aiutandoli a soddisfare le esigenze dei clienti in ogni luogo e in ogni momento”.