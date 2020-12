08:30

È stato pubblicare ieri un nuovo decreto del Direttore generale Turismo del Mibact che contiene i nuovi elenchi delle agenzie e dei t.o. destinatari dei contributi a fondo perduto stabiliti con i diversi decreti che si sono susseguiti da inizio pandemia ad oggi.

Un primo decreto, il numero 87/2020, era stato emesso il 9 novembre e conteneva una serie di allegati con le istanze accettate e con quelle che ancora avevano bisogno di presentare altra documentazione per completare l’istruttoria.



Le cifre

Il 4 dicembre scorso, però, la Commissione Ue ha approvato il regime italiano di 625 milioni di euro a sostegno degli operatori turistici e delle agenzie di viaggi in Italia colpiti dalla pandemia di Covid-19. Il regime è stato approvato nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19.



Le istanze

Il Mibact, quindi, è stato costretto a rivedere le istanze presentate, aggiungendo un nuovo elenco a quelli già presenti nel decreto del 9 novembre e sostituendo gli elenchi emessi in precedenza con quelli attuali.



A questi link si possono trovare gli elenchi attuali: allegato A, allegato B, allegato B-bis e allegato C.



Per quanto riguarda l’erogazione dei contributi è attesa nei prossimi giorni una nuova informativa specifica sempre da parte del Ministero.