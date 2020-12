Biz Travel al via: la ricetta di Patanè per far ripartire l’Italia

di Oriana Davini

12:57

Regole chiare, un piano di rilancio dell'immagine dell'Italia e la creazione di un centro nevralgico per l'analisi dei dati: è la ricetta di Luca Patanè per restituire fiducia al Paese.

Il presidente del Gruppo Uvet e di Confturismo ha inaugurato così stamattina l'appuntamento con BizTravel Forum 2020: dal palco, per l'occasione esclusivamente digitale, ha ribadito la volontà di "essere presenti, dare contenuti per capire dove siamo arrivati e quello che rischiamo".



I numeri

I dati sono sconcertanti: il 2020 segnerà una perdita del 50% del fatturato mondiale del turismo e di 13 milioni di posti di lavoro. Come uscirne? "La gente ha voglia di muoversi: la scorsa estate, appena abbiamo riaperto, milioni di italiani sono partiti - dice Patanè -. Le abitudini dei consumatori torneranno come prima, cambierà forse il tipo di vacanza privilegiando open air e sostenibilità: sarà più lento invece il ritorno alla normalità dal punto di vista aziendale perché gli imprenditori sono più prudenti".



Serve più velocità

Fondamentale sarà la cabina di regia a livello istituzionale: "Non va bene la lentezza con cui vengono prese ed eseguite certe decisioni: la filiera del turismo avrebbe la possibilità di costruire un osservatorio privilegiato che aiuti la politica ad analizzare i dati e agire di conseguenza, dobbiamo rilanciare l'immagine del Paese e stabilire regole chiare valide per tutti, investire in infrastrutture, sostenibilità e digitale".