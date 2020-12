di Amina D'Addario

14:20

Nel mondo del turismo ci sono tanti capitali che cercano di essere collocati su idee innovative. L'assicurazione che, anche in un periodo così difficile, il mondo della finanza continui a investire nel turismo è arrivata dal Meet Forum, l'appuntamento ideato e organizzato da Portale Sardegna, in collaborazione con Sardegna 2050, che ha preso avvio oggi in forma digitale con la media partnership di TTG Italia.

"Gli investitori non sono solo i grandi fondi internazionali - ha spiegato Fabio Brigante, head of mid & small caps origination, equity primary markets di Borsa Italiana -, ma anche le persone fisiche del mondo retail, che oggi hanno importanti incentivi fiscali per supportare la crescita delle aziende".



Non solo banche: gli strumenti a disposizione

Piattaforme di crowdfunding, incentivi fiscali per la digital transformation, fondi per le imprese che fanno rete. Secondo l'esperto ci sono tanti strumenti di finanziamento alternativi al mondo bancario tradizionale. "Se pensiamo al mondo delle Pmi o delle startup innovative - ha indicato Brigante -, queste società nel 2020 potevano dare un incentivo fiscale ai loro investitori retail del 50% sotto forma di credito di imposta per l'anno successivo".