09:16

La creatività come driver per spingere la travel industry verso la ripresa. È questo quanto suggerito da Ariane Gorin, president Expedia Business Services di Expedia Group che durante la convention annuale, ha sottolineato come questa costituisca un elemento fondamentale per cambiare i processi in atto nel settore e creare una nuova realtà.

"Bisogna trovare dei modi diversi per apportare valore, occorre fare evolvere il business", spiega. "Si tratta di ripensare le interazioni e focalizzarsi proprio sulle relazioni con i nostri partner".



Durante gli 8 mesi della pandemia, Expedia ha modificato la maniera di lavorare puntando sulla condivisione di soluzioni e portando avanti una serie di ricerche, finalizzate a comprendere le necessità dei partner per sviluppare nuovi market insight.



"In questo momento - conclude - non sono le grandi idee a fare la differenza ma quelle che ti permettono di sopravvivere. La tecnologia è ciò che serve al mondo del travel".



Gaia Guarino