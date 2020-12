di Amina D'Addario

Guai a pensare che la domanda turistica tornerà a muoversi seguendo le dinamiche pre-Covid. Il mercato "è già cambiato". E dalla prossima primavera ci saranno "nuovi modi non convenzionali" di fare turismo, a cui il comparto dovrà per forza fare fronte. Questo il messaggio lanciato da Josep Ejarque, direttore scientifico del master Turismo & hospitality management presso 24ORE Business School, intervenendo al Meet Forum, l'evento organizzato da Portale di Sardegna e seguito da TTG Italia come media partner.

"Dobbiamo riprogettare e rivisitare le nostre proposte perché acquisteranno sempre più importanza gli attrattori minori, quelli latenti a cui non avevamo dato importanza. In pratica - ha chiarito Ejarque - diventerà interessante anche quello che mai avremmo pensato potesse esserlo". Qualche esempio? Pescare insieme a chi lo fa per mestiere, oppure diventare pastore per un giorno, "attività con un alto valore aggiunto, costruite mettendo a sistema risorse e servizi trasversali all'economia locale".



Ma se la domanda, per lo più domestica, sarà poco incline ad accettare la standardizzazione, c'è anche da attendersi che la logica del prezzo stracciato non sarà quella prevalente. "Per dare risposta alle nuove tendenze i costi saliranno, ma - ha indicato Ejarque - avremo anche una riduzione del vecchio concetto di turismo low cost".