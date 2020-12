08:01

Pubblicità

Il turismo non tornerà di colpo ai livelli del 2019. Questo ormai è chiaro: la ripresa sarà lenta, graduale, scandita dai graduali allentamenti alle restrizioni. Ma questa potrebbe non essere una cattiva notizia.



La nuova puntata di Gente di Viaggi (ascolta con il player in alto) prova ad analizzare quali sarebbero le possibili conseguenze, dal punto di vista del mercato, di una improvvisa ripresa dei viaggi. Che potrebbe essere un problema non da poco per il comparto del travel. Ma che difficilmente avverrà, considerate le scelte delle imprese del settore negli ultimi mesi.