Hotelbeds firma un accordo con Flight Centre

18:03

Hotelbeds amplia la distribuzione. Il player ha raggiunto un accordo con Flight Centre che consentirà di aumentare le attività retail in Australia, Nuova Zelanda, Regno Unito, Sudafrica, Canada, Stati Uniti, India, Hong Kong e Dubai.

I 60mila clienti Flight Centre, infatti, potranno accedere ai 180mila alberghi disponibili su Hotelbeds, che coprono un totale di 140 destinazioni.



In aggiunta, Flight Centre offrirà agli utenti anche il portfolio di ancillary di Beyond the Bed, che comprende 25mila transfer e 18mila attività in 680 destinazioni.