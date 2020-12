08:03

Il 1 gennaio 2021 la filiera del turismo si sveglierà senza alcuna certezza e lasciandosi alle spalle l'anno più devastante di sempre a livello mondiale. Nessuno si sbilancia a fare previsioni per il futuro, anche quello a breve e brevissimo termine.

Tante e troppe sono le variabili che possono entrare in gioco e cambiare le carte in tavola da un giorno all’altro.



Ma poiché navigare senza bussola non è possibile, su TTG Yearbook 2020 sono evidenziati 5 trend partiti nel corso del 2020 che si prevede si manterranno attivi anche durante il prossimo anno.



Primo fra tutti, il nuovo ruolo delle agenzie di viaggi, che riescono a destreggiarsi in mezzo al grande caos di regole tutte diverse imposte dall’Italia e dai diversi Paesi del mondo. Un ruolo che potrebbe portare, nel 2021 e oltre, a valutare in maniera differente la necessità di rivolgersi a professionisti per poter viaggiare.



