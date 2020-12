Club del Sole cresce con un nuovo villaggio in Toscana a Viareggio

14:43

Club del Sole cresce e si espande in Toscana. Il player dell’outdoor annuncia infatti l’acquisto del Family Camping Village Italia, a Viareggio: 100.000 metri quadrati di spazi affacciati sul mare e immersi nel Parco Naturale di Migliarino San Rossore, 63 tra bungalow e mobilhome e 490 piazzole di sosta.

“Con il Family Camping Village Italia potenziamo e consolidiamo la nostra presenza in Toscana, dove siamo già presenti con le strutture localizzate a Castiglione della Pescaia e a Orbetello, entrambe in provincia di Grosseto - ha dichiarato il consigliere delegato Francesco Giondi (nella foto) –. Viareggio e la Versilia, con la loro lunga tradizione di accoglienza e servizi, le pinete e le ampie spiagge, rappresentano per noi una scelta strategica, che ci consente di completare il network di strutture in Toscana e di arricchire un’offerta che abbiamo voluto omogenea e in linea con il trend internazionale della vacanza outdoor, sempre più orientato al contatto con la natura, al benessere e ai servizi di alto livello”.



Nel 2020 Club del Sole ha varato un piano di investimenti per 6 nuove acquisizioni, con l’obiettivo di ampliare il network di Family Camping Village in proprietà: oltre ai Family Camping Village Italia di Viareggio (Toscana) e La Risacca di Porto Sant’Elpidio (Marche), entro la fine dell’anno il gruppo finalizzerà l’acquisizione di 4 nuove strutture ricettive in Romagna.