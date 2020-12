Ville da Vip: in vendita il nido d’amore di Elvis e Priscilla Presley

21:00

Un’occasione ghiotta per tutti gli ammiratori – big spender – del 're del rock’n’roll'. La ‘House of Tomorrow’, la villa che Elvis Presley scelse ne 1967 per la sua luna di miele con Priscilla è in vendita e presentata su TopTenRealEstateDeals.com.

Allora Elvis - l’artista solista che ha venduto il maggior numero di dischi nella storia: più di un miliardo - era già al culmine della sua popolarità e si sarebbe potuto permettere qualsiasi luogo nel mondo per il suo viaggio di nozze.



Su suggerimento del suo manager Tom Parker scelse invece questa villa a Palm Springs, a breve distanza da Los Angeles, affittandola poi per diversi anni.

Costruita nel 1960, la casa è stata ribattezzata dalla rivista Look ‘House of Tomorrow’ per la pianta tondeggiante e la particolarità dei suoi interni, ispirati al concetto di disco volante che si aveva allora.



Ha cinque camere da letto e cinque bagni, un ingresso con un camino sospeso al soffitto e pareti di vetro. All'esterno si trovano un giardino privato, un campo da tennis, un frutteto e una piscina a terrazze. Il suo costo? Nemmeno troppo proibitivo, per chi se lo può permettere: 2,5 milioni di dollari.