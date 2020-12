Cofanetti regalo: Relais & Chateaux lancia 18 nuove gift box

13:47

Cene stellate, percorsi benessere, fughe romantiche e soggiorni di charme: Relais & Chateaux lancia le nuove gift boxes, 18 cofanetti regalo con un packaging in plastica riciclata e una durata di due anni dalla data di acquisto.

All'interno proposte che spaziano dagli short break in montagna per gli amanti dello sport invernale a una serie di esperienze enogastronomiche dedicate alla scoperta dei produttori di vino iscritti all'Associazione e degli chef stellati Michelin, fino alla scoperta di castelli, borghi e siti Unesco.



Disponibili anche i buoni regalo da ricevere via mail e spendibili in ogni Relais & Chateaux del mondo entro due anni dalla data di acquisto. O. D.