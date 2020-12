08:03

La spinta è arrivata "dalle giornate drammatiche del lockdown, quando - racconta l'ad di Portale Sardegna Massimiliano Cossu - ci siamo trovati a fronteggiare un calo spaventoso di fatturato e, in più, a dare risposte ai 30 imprenditori con cui avevamo appena avviato il progetto dei Sardinia Local”.



Nasce da qui la sfida di Welcome to Italy, sistema di distribuzione per l'incoming tricolore sviluppato da Portale Sardegna in collaborazione con Welcome Travel e operativo dallo scorso 7 dicembre. "Con la squadra di imprenditori che avevano appena aperto le partite Iva – ripercorre Cossu – abbiamo trovato la forza di rimanere in piedi e abbiamo fatto il miracolo".

Un miracolo che ruota attorno al Magazzino Digitale, un contenitore virtuale che raccoglie i migliaia di attrattori del territorio selezionati dai Local Expert e che oggi, "grazie alla Fabbrica Prodotto 4.0 vengono trasformati in pacchetti dinamici personalizzati e profilati per differenti target di clientela".



Un progetto ancora in itinere che oggi guarda ai traguardi futuri. "Abbiamo già firmato accordi con Lastminute e Volagratis e, a gennaio - anticipa Cossu - verrà lanciata una piattaforma b2c per la vendita del prodotto incoming sui mercati esteri".