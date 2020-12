“We Dad”: la didattica a distanza per adv firmata Welcome Travel

11:10

Didattica a distanza sì ma per le agenzie: Welcome Travel lancia "We Dad - Destinazioni Amate Davvero", nuovo programma di formazione con l'obiettivo di preparare la rete alle sfide future.

In programma c'è un fitto calendario di appuntamenti, 14 quelli già schedulati fino i primi di febbraio, con gli esperti di prodotto Alpitour World nel ruolo di docenti a spiegare come la proposta si sta modificando per adattarsi al nuovo contesto.



A ogni sessione verranno assegnati dei crediti formativi che, accumulati, riconosceranno agli adv più virtuosi il World Expert Diploma e due borse di studio in destinazioni selezionate, per approfondire le conoscenze direttamente sul campo.



"Dopo più di 100 sessioni formative durante la primavera e l'estate 2020 - spiega Laura Antonioli, responsabile coordinamento vendite Welcome Travel - non pensavamo che le nostre adv abbracciassero con tanto entusiasmo il nuovo programma. Il desiderio di essere al passo con i tempi e la voglia di ripartire in modo concreto le hanno fatte trovare pronte a seguirci". O. D.