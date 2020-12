Lufthansa e Sabre firmano la tregua: c'è l'accordo sulla distribuzione

12:22

Pace fatta o almeno una tregua: è quella firmata tra Lufthansa Group e Sabre sulla distribuzione aerea. La compagnia aerea e il gds hanno infatti annunciato di avere concordato una serie di principi concretizzati in un accordo, che segna la fine di lunghe battaglie legali e commerciali tra i due gruppi.

In particolare, segnala Skift, l'accordo prevede che nel 2021 le adv connesse a Sabre in tutto il mondo potranno accedere ai contenuti dei vettori del Gruppo Lufthansa, inclusi quelli via Ndc, sottoscrivendo uno dei due modelli commerciali disponibili per Ndc.



"Il nostro accordo con Sabre è fondamentale per la distribuzione delle compagnie aeree - è il commento di Tamur Goudarzi Pour, vp senior del revenue management e distribuzione al Gruppo Lufthansa e cco di Swiss -. Sono molto entusiasta di plasmare il nostro percorso comune verso la vendita al dettaglio di compagnie aeree moderne e di innovare introducendo un programma NDC diversificato con modelli commerciali associati". O. D.