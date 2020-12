Aiav scrive al Governo: “Agenzie e t.o. non hanno ricevuto nulla. Ci condannate a morte”

15:55

“Ora la pazienza è finita”. Fulvio Avataneo, presidente di Aiav, ha preso carta e penna e ha scritto una lettera ai ministri Franceschini e Gualtieri nella quale si chiedono chiarimenti urgentissimi in merito al pagamento della prima tranche dei contributi a fondo perduto per agenzie di viaggi e tour operator e una data certa in cui il contributo verrà erogato.

“È dal mese di aprile che le agenzie di viaggi non vedono un soldo nonostante le infinite affermazioni trionfalistiche del Governo, del Mibact, del Mef e della stampa tutta, che ci vede come eterni questuanti con le tasche piene – dice Avataneo -. Il ritardo dell’erogazione della prima parte del contributo è una cosa vergognosa che può indurre chiunque a pensare il peggio. I fondi ci sono, ma il Governo con questi infiniti ritardi ha pressoché condannato alla morte il settore”.



Secondo una recente indagine presso gli associati Aiav, il calo medio di fatturato è del 93% nel secondo trimestre, del 78% del terzo e superiore al 90% nel quarto trimestre.



Una perdita che, ad oggi, non è stata in alcun modo attenuata da parte delle istituzioni. “Vi sono migliaia e migliaia di imprese con l’acqua alla gola e senza un minimo di sostegno – prosegue Avataneo – come se non bastasse, le regole vengono modificate un giorno dopo l’altro, impedendo di guardare al prossimo futuro con un minimo di sicurezza e di pianificazione”.