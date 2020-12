La Puglia proroga di nuovo il bando per le imprese del turismo

10:37

Si chiama Custodiamo il turismo, e va di pari passo con Custodiamo la cultura il bando lanciato dalla regione Puglia tramite Pugliapromozione lo scorso 5 ottobre per sostenere le imprese turistiche e culturali in difficoltà con una dotazione complessiva di 50 milioni di euro.

Un bando che deve avere qualche problema, visto che, malgrado la situazione drammatica delle aziende turistiche e culturali, la dotazione dopo 3 mesi è ancora molto ampia. Dal 5 ottobre ad oggi, infatti, sono state presentate richieste per 10 milioni 700mila euro nel settore turismo e per 3 milioni e 400mila euro per la cultura, con un avanzo di risorse piuttosto ingente.



Un avanzo che ha fatto scattare un’ulteriore proroga: c’è tempo per accedere ai fondi fino al 15 febbraio 2021. Ma non solo.



Nel bando infatti sono stati modificati alcuni parametri: sono stati aggiunti nuovi codici Ateco per l’accesso alle sovvenzioni che consente ad altre imprese, precedentemente non incluse, di poter richiedere gli aiuti e sono ammesse istanze anche a partire da un calo di fatturato del 30% rispetto al 2019.