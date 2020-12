Fatturazione elettronica, accordo tra Bookingkit e Fattutto

10:56

Bookingkit, la società specializzata nei sistemi di prenotazione per gli operatori di tour, attrazioni e attività, ha siglato una partnership con Fattutto, brand della società Ict Sistemi che firma un’app per la gestione della fatturazione elettronica e l’invio dei corrispettivi anche in tempo reale sulle vendite.

“Grazie a Fattutto - spiega Gianmarco Pappalardo, country manager Italia di bookingkit - i nostri clienti italiani potranno scegliere una soluzione totalmente integrata affinché le loro transazioni possano essere registrate elettronicamente nei tempi necessari”.



Tecnologia per gli operatori

La soluzione SaaS (software-as-a-service) di Bookingkit mette a disposizione degli operatori del settore una tecnologia unificata e modulare per la gestione, la vendita diretta sul sito e la distribuzione dell’offerta sulle Ota. Con il suo sistema di distribuzione integrato, bookingkit è in grado di collegare i dati elaborati con le destinazioni, agenzie di viaggi e i canali di vendita. “La partnership con Fattutto - aggiunge Pappalardo - ci da la possibilità di offrire ai nostri clienti una soluzione ancora più integrata e facile”.