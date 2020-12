Primarete festeggia 28 anni di vita e lavora sul futuro

11:42

Compie 28 anni Primarete Group e Ivano Zilio (nella foto), presidente del gruppo, festeggia insieme a quella che lui definisce la sua ‘famiglia allargata’ l’anniversario.

“Voglio festeggiare la nostra comunità, la nostra famiglia allargata di sedi, di agenzie affiliate e franchising, consulenti di viaggio, tour operator e incoming. Primarete è fondata su questo senso di famiglia e su una cultura aziendale ottimista”.



Un ottimismo che ha permesso anche in questo anno terribile di continuare a lavorare sui progetti per il futuro, dalla tecnologia e innovazione alle risposte alle nuove esigenze del mercato con un business plan pianificato fino al 2023.



“Questa crisi spiana il terreno di gioco – conclude Zilio -. La competitività delle aziende del turismo non sarà più determinata dalle loro dimensioni, le aziende più piccole, più giovani, più digitali avranno la possibilità di competere contro aziende più grandi e vecchie. Con internet le piccole e medie imprese non sono più vincolate da limitazioni fisiche e logistiche. Cominceremo a mettere le nostre carte in gioco dal 2021”.