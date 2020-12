Evolution Travel premia l'advance booking di single e golfisti

09:11

Evolution Travel torna in pista con una promozione per l’advance booking per le partenze del 2021.

In particolare al momento Evolution Travel si riferise alle proposte suggerite in due differenti portali: quello dedicato al mondo del golf e quello rivolto ai viaggi per persone single che desiderano però viaggiare in compagnia.

Pubblicità

Il prenota prima rivolto al mondo del golf offre sconti sino al 25% sul prezzo del soggiorno per tutte le prenotazioni effettuate entro il 31 dicembre 2020. Se invece la prenotazione viene conclusa entro il 15 febbraio 2021 lo sconto sulle quote soggiorno arriva al 20%.



Anche nel caso delle proposte ‘Viaggiare single in compagnia’ le promozioni sono differenti se si prenota entro il 10 gennaio 2021 (offerte sino al 30%) o fino al 28 febbraio 2021 (sconti fino al 20%).



“Siamo molto contenti di questo interessante advance booking per due dei nostri portali: quello storico dedicato al mondo del golf e il recente prodotto dedicato alle vacanze dei viaggiatori in solitaria” commenta Silvia Ravelli, product manager Evolution Travel -. Abbiamo deciso di sostenere il desiderio di vacanza delle persone e la loro voglia di dedicarsi alle passioni sportive come il golf. Per questo lanciamo una promozione che permette di godere di importanti sconti per il prossimo anno. Oltre a questo desidero ricordare che tutti i nostri clienti sono coperti da assicurazione che include anche l’annullamento per motivi legati al covid19.”