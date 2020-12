Travelbuy lancia una piattaforma rinnovata

14:57

Nuovo impianto tecnologico per Travelbuy, che mira a rendere ancora più dinamico il lavoro delle agenzie appartenenti al network.

Porta di ingresso a tutti i servizi è GdsBox, un centro di comando dal quale ogni agenzia potrà agevolmente raggiungere tutte le funzioni necessarie.

Si parte da una piattaforma Rss che scarica aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni di viaggio dei vari paesi e si arriva alla piattaforma booking passando per l’area informativa, di stampo più tradizionale ma ritenuta ancora fondamentale.



“Il nostro obiettivo - commenta Alfredo Vassalluzzo, fondatore di Travelbuy - è stato quello di racchiudere in un’unica area di comando tutti i servizi che ogni agenzia utilizza quotidianamente. Sicuramente la sezione booking è quella che ha richiesto l’impegno maggiore ma possiamo affermare che ogni nostra agenzia potrà contare sul miglior dynamic packaging ad oggi disponibile, che in meno di un minuto riesce a proporre pacchetti turistici completi, impegnando circa 60 fornitori in contemporanea tra compagnie aeree, ferroviarie, bus, consolidatori e catene alberghiere, oltre a servizi di transfer, car rental e attività leisure”.



Ma non è tutto: nelle prime settimane di gennaio verrà lanciata una nuova iniziativa incentrata sulle agenzie che, come sottolinea Vassalluzzo “diventeranno i punti nodali di una rete, veri e propri hub che questa tecnologia ci permette di creare”.