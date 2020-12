Assunzioni nel turismo, ultimi giorni per ottenere l'esonero contributivo

15:03

C’è ancora tempo fino al 31 dicembre per ottenere l’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato. L’agevolazione, messa in campo dagli articoli 6 e 7, D.L. 104/2020, prevede l’esonero del 100% dal versamento dei contributi a carico dei datori di lavoro per le assunzioni effettuate dal 15 agosto al 31 dicembre 2020. È prevista sia per le assunzioni a tempo indeterminato, sia per le trasformazioni e ha una durata massima di sei mesi.

Per quanto riguarda, poi, il settore del turismo e degli stabilimenti balneari, lo sgravio spetta anche per le assunzioni a termine e per gli stagionali.

Le istruzioni per l’accesso e la fruizione dell’incentivo, spiega eclavoro.it, sono state declinate dall’Inps con la circolare n. 133/2020. Condizione indispensabile è che il lavoratore, nei sei mesi precedenti, non abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro che lo sta assumendo.