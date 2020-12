L’oroscopo dei viaggi: ecco dove andare nel 2021 segno per segno

12:08

Dopo un 2020 pesantemente colpito dalla pandemia, il desiderio di viaggiare è sempre più presente. E, pur non sapendo ancora se e quando si potrà tornare a prendere aerei per vistare luoghi lontani, nulla vieta di iniziare a sognare.

Per sognare il viaggio ideale, come tutti gli anni ci si affida alle stelle. Quest’anno a cimentarsi nell’oroscopo dei viaggi è Dove del Corriere, che segno per segno prova a tracciare la vacanza perfetta.



Ariete

Alla costante ricerca di equilibrio e relax, i nati sotto il segno dell'Ariete troveranno beneficio, nel 2021, in una vacanza al lago. E in questo senso l’Italia offre moltissimo.



Toro

Un anno turbolento quello del Toro: la vacanza ideale sarà on the road, preferibilmente in moto.



Gemelli

Dopo un 2020 fatto di attese e incertezze, nei prossimi mesi (situazione sanitaria permettendo) via libera alle vacanze esperienziali.



Cancro

Per gli appartenenti al segno del Cancro il 2021 sarà un anno ricco di sorprese. In linea con queste aspettative, la vacanza ideale è in una città d'arte.



Leone

Il 2021 sarà un anno che metterà a dura prova i nati sotto il segno del Leone Per ricaricarsi e fare scorta di calma, la vacanza ideale è in un luogo isolato: l’idea è un’isola deserta, ma va bene anche la campagna.



Vergine

Ai nati sotto il segno della Vergine il 2021 richiederà molta adattabilità, soprattutto nei rapporti interpersonali. Per la vacanza, meglio orientarsi su un’esperienza wellness.



Bilancia

In un anno in cui il divertimento e la leggerezza saranno il motore di ogni cosa, la vacanza ideale per i nati sotto il segno della Bilancia è all'interno di un parco di divertimenti o una vacanza avventura.



Scorpione

La vacanza ideale in un anno dominato dal lavoro per lo Scorpione è quella in cui non manchi il wi-fi per seguire il proprio business: workation, quindi, per i nati del segno.



Sagittario

Trekking, bike, surf: il Sagittario nel 2021 è bene che scelga una vacanza attiva per sfogare tutto il fuoco che lo contraddistingue.



Capricorno

Relax, relax e ancora relax. È questo l’imperativo per le vacanze dei nati sotto il segno del Capricorno. L’ideale sarà quindi un grande classico: mare e spiaggia, senza pensieri.



Acquario

Un’esperienza di vacanza alternativa è l’ideale per il segno dell’Acquario: dal digital detox in un eremo, al salto con il paracadute o una notte su una casa sull'albero va bene tutto, purché sia inusuale.



Pesci

Sarà un anno di quiete quello dei Pesci: con questo spirito, ecco che i borghi italiani diventano la destinazione ideale.